Людям дозволили не виходити на роботу

Про ситуацію в Алмати журналістам 24 каналу розповіла місцева мешканка Дана. Зауважимо, ім'я співрозмовниці ми замінили з міркувань її безпеки.

Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

У деяких районах міста більш-менш спокійно, адже сутички відбуваються біля площі Республіки. Зараз населення країни поділилися на 2 типи:

ті, які хочуть мирного протесту,

провокатори, які все руйнують й підпалюють.

За словами Дани, громадський транспорт й таксі не курсують. Доїхати кудись без власної автівки – неможливо. Через це працівників перевели на віддалену роботу, когось відпустили додому з обіду, а декому взагалі сказали не виходити на зміну.

Інтернет відключили по всьому Казахстані. Залишатися в мережі можна лише через вай-фай та програми, які блокують інформацію про місце розташування.

Ситуація в країні загострювалася тривалий час

Ми не здивовані, що виникли протести. Ситуація загострювалася вже тривалий час. Було багато рішень влади, які народ агресивно сприймав,

– наголосила Дана.

Так, спершу чиновники поширили ініціативу про використання пенсійних накопичень для купівлі квартир та на лікування. Але цю програму різко прикрили, точніше – значно збільшили поріг суми, яку можна використати. Згодом ввели зміни до податкового кодексу. Зокрема, з 2022 року в Казахстані почнуть оподаткувати мобільні перекази. Крім того, влада підвищила пенсійний вік. Ці чинники призвели до обурення населення. Останньою краплею стало підвищення ціни на газ на заході.

"Західний район це найбільш волелюбний регіон Казахстану. Там люди одразу висловлюють свою думку", – пояснила Дана.

Вона додала: "Ми самі добуваємо газ, але ціни прирівнюють до тих, які за кордоном, не враховуючи рівень доходів у Казахстані. У нас постійно інфляція та дефляція".

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Агресію на протестах можна пояснити й великою різницею між бідними й багатими в Алмати. Частина населення живе дуже добре, а решта – за межею бідності.

На мітинг вийшли якраз ті, хто перебуває у відчаї. Кому важко вижити зараз, особливо в умовах пандемії. Люди бачать корупцію, життя чиновників – і рівень агресії зростає,

– зауважила дівчина.

"Ми хочемо, щоб безлади закінчилися"

У деяких регіонах виходить вибудувати діалог з протестувальниками. Однак не в Алмати: "Всі люди зараз йдуть у сторону площі. 10 – 15 тисяч людей чогось вимагають, але нічого конкретного".

"Вчора ми думали: "О, нарешті наш народ не мовчить". Але те, що відбувається сьогодні в Алмати, – це повний безлад. Ми хочемо, щоб це вже закінчилося. Хочемо мирного діалогу", – пояснила Дана.

Дівчина зазначила, що тепер людям мало відставки уряду. Вони хочуть розпустити парламент, мати змогу самим обирати мерів міст.

Вимоги протестувальників:

зменшення цін на продукти;

зменшення пенсійного віку до 58 – 60 років;

відставка парламенту;

збільшення зарплати населення;

звільнення усіх протестувальників, яких затримали на мітигах;

скасування утилізаційного збору на автомобілі;

скасування платних доріг для казахського транспорту;

збільшення виплат на дітей;

зустріч з президентом Касим-Жомартом Токаєвим для висловлення політичних вимог.

Вимог дуже багато. Мені, як громадянці Казахстану, вони не до кінця зрозумілі. Адже чогось конкретного нема, немає й лідера. Ми хочемо, щоб це закінчилося мирно. Без крові й жертв. Жодне життя цього не вартує. Не хочемо, щоб люди між собою воювали,

– підкреслила Дана.

Мешканка Алмати додала, що великих претензій до політики президента немає. Адже він вже схвалив пакет заходів. Народ сприймає Токаєва з повагою, однак до урядовців та акимів ставиться негативно.

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До підпалів і штурмів закликають псевдоопозиціонери

Зараз людьми в Казахстані маніпулюють псевдоопозиціонери, які перебувають за кордоном. Вони провокують населення до штурму акиматів. "Так, ніби це щось вирішить. Ми проти цього", – наголосила Дана.

Дівчина розповіла, що у місті поширюється інформація про те, що з Казахстану вилітають приватні літаки у Швейцарію.

"Як таке може не злити? Коли народ тут просить кращого життя, а верхівка просто біжить", – підсумувала казашка.

Зверніть увагу! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Головне про події у Казахстані 5 січня

Ранок в Алмати почався зі сутичок між протестувальниками та силовиками. Згодом активісти почали штурмувати акимат, вони прорвалися у будівлю крізь вікна та двері. Мітингувальники потрапили й у стару резиденцію президента. Будівлі охопив вогонь.

Пожежі панують й на вулицях міста, адже там горять підпалені автомобілі силовиків та військових.

В Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану. У цих регіонах діятиме комендантська година до 19 січня.

Протести відбуваються й у Актобе, Атирау та інших містах. Там силовики намагаються відтіснили мітингувальників. На фоні чути звуки від вибухів світлошумових гранат.

За офіційними даними, на протестах постраждали близько 200 людей. Однак ЗМІ пишуть про 500 потерпілих.

Дивіться відео про протести в Казахстані: