Про це розповів комендант міста Канат Таймерденов. За його словами, у ніч на 5 січня там активізувалися "екстремістські угруповання".

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Як розповів Таймерденов, через їхні дії спалили 120 транспортних засобів. Зокрема, 33 поліцейських авто, машини рятувальників та швидкої допомоги.

Через протести постраждав й бізнес:

розбили 120 магазинів і об'єктів торгівлі;

180 підприємств громадського харчування;

приблизно 100 офісів МСБ.

Комендант міста розповів, що 5 січня Алмати зазнало "нових атак екстремістів і радикалів".

Побито понад 500 цивільних осіб, серед яких 130 жінок і людей похилого віку",

– заявив він.

Таймерденов також закликав усіх протестувальників розійтися. За його словами, для захисту життя і безпеки городян вживають необхідних заходів.

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"Наша головна мета – не допустити подальшого зростання ескалації насильства та радикалізму", – наголосив комендант.

Він також закликав жителів Алмати перебувати вдома, не панікувати, не піддаватися на провокації та дізнаватися інформацію з офіційних джерел.

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