Про це розповів комендант міста Канат Таймерденов. За його словами, у ніч на 5 січня там активізувалися "екстремістські угруповання".

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Як розповів Таймерденов, через їхні дії спалили 120 транспортних засобів. Зокрема, 33 поліцейських авто, машини рятувальників та швидкої допомоги.

Через протести постраждав й бізнес:

  • розбили 120 магазинів і об'єктів торгівлі;
  • 180 підприємств громадського харчування;
  • приблизно 100 офісів МСБ.

Комендант міста розповів, що 5 січня Алмати зазнало "нових атак екстремістів і радикалів".

Побито понад 500 цивільних осіб, серед яких 130 жінок і людей похилого віку",
– заявив він.

Таймерденов також закликав усіх протестувальників розійтися. За його словами, для захисту життя і безпеки городян вживають необхідних заходів.

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"Наша головна мета – не допустити подальшого зростання ескалації насильства та радикалізму", – наголосив комендант.

Він також закликав жителів Алмати перебувати вдома, не панікувати, не піддаватися на провокації та дізнаватися інформацію з офіційних джерел.

У Казахстані спалахнули масові протести: дивіться відео

Протести в Казахстані: що відомо

  • У Казахстані 3 січня люди вийшли на мітинги проти уряду. Вони виступили проти підвищення цін на газ. Зокрема, у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).
  • Люди спершу вимагали зменшити тарифи. Однак згодом протестувальники закликали до відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.
  • Вже 4 січня у Казахстані відбулися сутички протестувальників з силовиками.
  • На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Водночас в Алмати та столиці країни – Нур-Султані відсутній і телефонний зв'язок.
  • Протестувальники ввірвалися в будівлю телеканалу "Мир24". Вони вимагали у співробітників ЗМІ виходу в прямий ефір.
  • Стару резиденцію президента в Алмати охопила пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що її взяли штурмом.