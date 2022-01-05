Об этом рассказал комендант города Канат Таймерденов. По его словам, в ночь на 5 января там активизировались "экстремистские группировки".

К теме Протесты в Казахстане: Токаев срочно выступит с обращением к народу

Как рассказал Таймерденов, из-за их действий сожгли 120 транспортных средств. В частности, 33 полицейских авто, машины спасателей и скорой помощи.

Из-за протестов пострадал и бизнес:

разбили 120 магазинов и объектов торговли;

180 предприятий общественного питания;

примерно 100 офисов МСБ.

Комендант города рассказал, что 5 января в Алматы произошли "новые атаки экстремистов и радикалов".

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков",

– заявил он.

Таймерденов также призвал всех протестующих разойтись. По его словам, для защиты жизни и безопасности горожан принимают необходимые меры.

Узнайте больше Протестующие в Алматы начали строить баррикады

"Наша главная цель – не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", – подчеркнул комендант.

Он также призвал жителей Алматы находиться дома, не паниковать, не поддаваться на провокации и узнавать информацию из официальных источников.

Обратите внимание! Цена на газ в Казахстане значительно меньше украинской. Несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ, протесты продолжаются. На них уже звучат политические лозунги и призывы к смене власти.

В Казахстане вспыхнули массовые протесты: смотрите видео

Протесты в Казахстане: что известно