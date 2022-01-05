Об этом рассказал комендант города Канат Таймерденов. По его словам, в ночь на 5 января там активизировались "экстремистские группировки".
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Как рассказал Таймерденов, из-за их действий сожгли 120 транспортных средств. В частности, 33 полицейских авто, машины спасателей и скорой помощи.
Из-за протестов пострадал и бизнес:
- разбили 120 магазинов и объектов торговли;
- 180 предприятий общественного питания;
- примерно 100 офисов МСБ.
Комендант города рассказал, что 5 января в Алматы произошли "новые атаки экстремистов и радикалов".
Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков",
– заявил он.
Таймерденов также призвал всех протестующих разойтись. По его словам, для защиты жизни и безопасности горожан принимают необходимые меры.
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"Наша главная цель – не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", – подчеркнул комендант.
Он также призвал жителей Алматы находиться дома, не паниковать, не поддаваться на провокации и узнавать информацию из официальных источников.
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Протесты в Казахстане: что известно
- В Казахстане 3 января люди вышли на митинги против правительства. Они выступили против повышения цен на газ. В частности, в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара).
- Люди сначала требовали уменьшить тарифы. Однако впоследствии протестующие призвали к отставке правительства, возведению новых фабрик и заводов и сокращению безработицы.
- Уже 4 января в Казахстане произошли столкновения протестующих с силовиками.
- На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет. В то же время в Алматы и столице страны – Нур-Султане отсутствует и телефонная связь.
- Протестующие ворвались в здание телеканала "Мир24". Они требовали у сотрудников СМИ выхода в прямой эфир.
- Старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар. Местные СМИ сообщают, что ее взяли штурмом.