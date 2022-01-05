Обращение Токаева анонсировал его пресс-секретарь. Никаких деталей пока не раскрывают.
Заметьте В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь
Токаев допустил досрочные парламентские выборы
На фоне масштабных протестов, всколыхнувших страну, Токаев допустил роспуск действующего парламента. Президент отметил, что он обсудит этот вопрос. В то же время политик не конкретизировал, с кем и когда.
В Казахстане отключили интернет
Тем временем в Казахстане отключили интернет. По данным Netblocks, уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%. В городах Нур-Султан и Алматы отключили телефонную связь.
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Публикация Orda.kz
В редакцию позвонили с Акорды и сообщили, что Токаев в ближайшее время обратиться к народу с обращением по республиканским телеканалам.
"Сейчас глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с текущей ситуацией в стране", – сообщил пресс-секретарь президента РК.
Узнать достоверность информации о роспуске парламента не удалось.