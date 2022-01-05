Звернення Токаєва анонсував його речник. Жодних деталей наразі не розкривають.

Зауважте У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок

Токаєв допустив дострокові парламентські вибори

На фоні масштабних протестів, які сколихнули країну, Токаєв допустив проведення нових парламентських виборів. Президент зауважив, що він обговорить це питання. Водночас політик не конкретизував, з ким та коли.

У Казахстані відключили інтернет

Тим часом у Казахстані відключили інтернет. За даними Netblocks, рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%. У містах Нур-Султан та Алмати відключили телефонний зв'язок.

Зауважте! Люди вийшли на масові протести підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео

Допис Orda.kz

До редакції зателефонували з Акорди та повідомили, що Токаєв найближчим часом звернутися до народу зі зверненням по республіканських телеканалах.

"Наразі глава держави Касим-Жомарт Токаєв виступить зі зверненням народу Казахстану у зв'язку з поточною ситуацією в країні", – повідомив речник президента РК.

Дізнатися достовірність інформації про розпуск парламенту не вдалося.