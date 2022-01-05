В Алматы продолжаются протесты. Митингующие уже добрались и до зданий СМИ.

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Протестующие захватили телеканал

В Алматы протестующие захватили здание корреспондентского пункта телеканала "Мир24". Они требовали выхода в прямой эфир,

– говорится в сообщении.

В помещение ворвались люди с палками. В течение примерно 1 часа они удерживали сотрудников телеканала "Мир24" и других журналистов.

В телеграмме "Раньше всех. Ну почти" рассказали, что митингующие полностью разгромили офис телеканала. Все телевизионное оборудование уничтожено.

В Казахстане отключили интернет

На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет. Также казахский телеканал "КТК", принадлежащий фонду Нурсултана Назарбаева, прекратил свое вещание. Ситуацией обеспокоены не только в стране, но и во всем мире.

Протесты в Казахстане: главное

В городах Казахстана продолжаются протесты. Поводом для них стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.

Власть пошла на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство отправили в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Между митингующими и правоохранителями вспыхивают столкновения. Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – полицейские.

В Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях ввели режим чрезвычайного положения.

5 января горели администрация и прокуратура Алматы, а также старая резиденция президента. Эти здания митингующие взяли штурмом.

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