В Алмати тривають протести. Мітингувальники вже дісталися і до будівель ЗМІ.

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Протестувальники захопили телеканал

В Алмати протестувальники захопили будівлю кореспондентського пункту телеканалу "Мир24". Вони вимагали виходу в прямий ефір,

– йдеться у повідомленні.

До приміщення увірвалися люди з палицями. Протягом приблизно 1 години вони утримували співробітників телеканалу "Мир24" та інших журналістів.

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