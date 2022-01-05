В Алмати тривають протести. Мітингувальники вже дісталися і до будівель ЗМІ.
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Протестувальники захопили телеканал
В Алмати протестувальники захопили будівлю кореспондентського пункту телеканалу "Мир24". Вони вимагали виходу в прямий ефір,
– йдеться у повідомленні.
До приміщення увірвалися люди з палицями. Протягом приблизно 1 години вони утримували співробітників телеканалу "Мир24" та інших журналістів.
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