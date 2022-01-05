По данным СМИ, митингующие настроены агрессивно. Некоторые из них якобы пьяны.

Обратите внимание Протесты в Казахстане: Токаев срочно выступит с обращением к народу

Митингующие не позволяют журналистам снимать и фотографировать баррикады, которые там начали строить.

Какая сейчас ситуация в Алматы

С утра 5 января ситуация в самом большом городе Казахстана критическая. Митингующие вступали в стычки с силовиками.

Кроме того, протестующие захватили здание акимата и подожгли его. Также в городе горело здание прокуратуры и бывшей президентской резиденции.

Доступа к интернету и мобильной связи в городе нет.

Внимание! Люди вышли на массовые протесты из-за повышения почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Следует заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже, несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Протесты в Казахстане: главное

Массовые протесты в Казахстане начались 3 января 2022 года. Причиной стало повышение цены на газ.

Власти страны пошли на уступки и снизили стоимость голубого топлива, однако это лишь обострило ситуацию. Митингующие выдвинули новые требования к власти, среди которых были отставка правительства, проведение общенациональных местных выборов, борьба с коррупцией и влияние на политику бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Почти на всей территории страны отсутствует доступ к интернету, а в Нур-Султане и Алматы отключили мобильную связь.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и заявил о готовности распустить парламент.

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