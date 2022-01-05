По данным СМИ, митингующие настроены агрессивно. Некоторые из них якобы пьяны.
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Митингующие не позволяют журналистам снимать и фотографировать баррикады, которые там начали строить.
Какая сейчас ситуация в Алматы
С утра 5 января ситуация в самом большом городе Казахстана критическая. Митингующие вступали в стычки с силовиками.
Кроме того, протестующие захватили здание акимата и подожгли его. Также в городе горело здание прокуратуры и бывшей президентской резиденции.
Доступа к интернету и мобильной связи в городе нет.
Протесты в Казахстане: главное
- Массовые протесты в Казахстане начались 3 января 2022 года. Причиной стало повышение цены на газ.
- Власти страны пошли на уступки и снизили стоимость голубого топлива, однако это лишь обострило ситуацию. Митингующие выдвинули новые требования к власти, среди которых были отставка правительства, проведение общенациональных местных выборов, борьба с коррупцией и влияние на политику бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
- Почти на всей территории страны отсутствует доступ к интернету, а в Нур-Султане и Алматы отключили мобильную связь.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и заявил о готовности распустить парламент.
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