За даними ЗМІ, мітингувальники налаштовані агресивно. Деякі з них нібито п'яні.
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Мітингувальники не дозволяють журналістам знімати та фотографувати барикади, які там почали будувати.
Яка зараз ситуація в Алмати
Від ранку 5 січня ситуація в найбільшому місті Казахстану є критичною. Мітингувальники вступали в сутички з силовиками.
Крім того, протестувальники захопили будівлю акимату та підпалили її. Також у місті горіла будівля прокуратури та колишньої президентської резиденції.
Доступу до інтернету та мобільного зв'язку в місті немає.
Протести в Казахстані: головне
- Масові протести в Казахстані почалися 3 січня 2022 року. Причиною тоді ніби було підвищення ціни на газ.
- Влада країни пішла на поступки і знизила вартість блакитного палива, однак це лише загострило ситуацію. Мітингувальники висунули нові вимоги до влади, серед яких були відставка уряду, проведення загальнонаціональних місцевих виборів, боротьба з корупцією та впливом на політику колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.
- Майже по всій території країни відсутній доступ до інтернету, а в Нур-Султані та Алмати відключили мобільний зв'язок.
- Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та заявив про готовність розпустити парламент.
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