Це відбулось у місті Актау. Протестувальники навіть застосовували силу, аби кинути військових на землю.
До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані
На відео видно, як двоє осіб вилізли на кузов з палицями та зганяли військових. Вони відібрали у них зброю та змусили лежати на землі.
Протестувальники захопили вантажівку з військовими: дивіться відео
Силовики переходять на бік народу
У телеграм-каналі orda.kz повідомили, що силовики масово переходять на бік протестувальників. Вони кажуть, що не можуть піти проти народу.
Протести у Казахстані: головне
- Третього січня люди вийшли на вулиці через підвищення ціни на скраплений газ у майже 2 рази.
- Згодом ціну на ресурс знизили, а уряд відправили у відставку – народ все одно не розходиться по домівках.
- Постраждали внаслідок сутичок сотні людей, здебільшого – поліцейські.
- Адміністрація, прокуратура Алмати а також стара резиденція президента горіли після того, як мітингувальники взяли їх штурмом.
- У країні не працює інтернет, а президент Токаєв заявив, що перебуватиме у столиці у будь-якому разі.
Важливо – чому виникли протести: дивіться відео