Це відбулось у місті Актау. Протестувальники навіть застосовували силу, аби кинути військових на землю.

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На відео видно, як двоє осіб вилізли на кузов з палицями та зганяли військових. Вони відібрали у них зброю та змусили лежати на землі.

Протестувальники захопили вантажівку з військовими: дивіться відео

Важливо! Мешканці міста раніше повідомляли, що бачили військову техніку, зокрема, помітили і БТР.

Силовики переходять на бік народу

У телеграм-каналі orda.kz повідомили, що силовики масово переходять на бік протестувальників. Вони кажуть, що не можуть піти проти народу.

Протести у Казахстані: головне

Важливо – чому виникли протести: дивіться відео