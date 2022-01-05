Это произошло в городе Актау. Протестующие даже использовали силу, чтобы бросить военных на землю.
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На видео видно, как два человека вылезли на кузов с палками и сгоняли военных. Они отняли у них оружие и заставили лежать на земле.
Протестующие захватили грузовик с военными: смотрите видео
Силовики переходят на сторону народа
В телеграм-канале orda.kz сообщили, что силовики массово переходят на сторону протестующих. Они говорят, что не могут идти против народа.
Протесты в Казахстане: главное
- Третьего января люди вышли на улицы из-за повышения цены на сжиженный газ почти в 2 раза.
- Впоследствии цену на ресурс снизили, а правительство отправили в отставку – но народ все равно не расходится по домам.
- Пострадали в результате столкновений сотни людей, в основном – полицейские.
- Администрация, прокуратура Алматы и старая резиденция президента горели после того, как митингующие взяли их штурмом.
- В стране не работает интернет, а президент Токаев заявил, что будет находиться в столице в любом случае.
Важно – почему возникли протесты: смотрите видео