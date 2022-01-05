Ситуація у містах Казахстану

В Актобе, що на заході країни, мітингувальників розганяю з водометів. На відео з місця події чути звуки вибухів та пострілів.

До теми У Казахстані протестувальники висунули владі нові вимоги

За даними місцевих телеграм-каналів, так силовики намагалися відтіснити протестувальників від будівлі акимату, яку люди хотіли взяти штурмом. Поліцейським це вдалося й активісти почали розбігатися від адміністрації.

Силовики розганяють протестувальників в Актобе: відео

Мітингувальників відтіснили від акимату: відео

У місті Атирау схожа ситуація. Там протестувальники також штурмують акимат. Біля будівлі видно сотні людей та дим від світлошумових гранат.

Дивіться відео з розгону демонстрантів в Атирау:

Що відбувається в Алмати

У найбільшому місті Казахстану – Алмати – ситуація загострилася з самого ранку. Тисячі людей штурмували акимат. Вони прорвалися у будівлю через вікна та двері. Інша частина протестувальників вирушила до старої резиденції президента. Тепер там вся територія у диму й постійно чути вибухи.

Крім того, постраждала будівля, у якій розташований офіс партії Nur Otan. На відео видно вибиті вікна та знищений фасад.

Офіс партії Nur Otan після погромів: дивіться відео

На вулицях міста палає вогонь. Все тому, що протестувальники підпалили автомобілі силовиків. Задля збереження порядку вийшли військові.

Місцева влада закликала населення не виходити на вулицю. До речі, громадський транспорт в місті не працює, а аеропорт перестав приймати рейси.

Військові на вулицях Алмати: відео

Зверніть увагу! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина - передовсім політична.

Коротко про протести в Казахстані

За офіційними даними, на протестах, які тривають з 3 січня, постраждали близько 200 людей.

ЗМІ пишуть, що 5 січня активісти відкрили вогонь по силовиках. Один правоохоронець нібито постраждав.

Президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан в Алмати та Нур-Султані, а також в Алматинській та Мангістауській областях. До 19 січня там діятиме комендантська година.

Все, що потрібно знати про протести в Казахстані: дивіться відео