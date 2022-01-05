Ситуация в городах Казахстана
В Актобе на западе страны митингующих разгоняют с помощью водометов. На видео с места происшествия слышны звуки взрывов и выстрелов.
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По данным местных телеграм-каналов, так силовики пытались оттеснить протестующих от здания акимата, которое люди хотели взять штурмом. Полицейским это удалось и активисты стали разбегаться от администрации.
Силовики разгоняют протестующих в Актобе: видео
Митингующих оттеснили от акимата: видео
В городе Атырау подобная ситуация. Там протестующие тоже штурмуют акимат. Возле здания видны сотни людей и дым от светошумовых гранат.
Смотрите видео с разгона демонстрантов в Атырау:
Что происходит в Алматы
В крупнейшем городе Казахстана – Алматы – ситуация обострилась с самого утра. Тысячи людей штурмовали акимат. Они прорвались в здание через окна и двери. Другая часть протестующих отправилась в старую резиденцию президента. Теперь там вся территория в дыму и постоянно слышны взрывы.
Кроме того, пострадало здание, в котором расположен офис партии Nur Otan. На видео видно выбитые окна и уничтоженный фасад.
Офис партии Nur Otan после погромов: смотрите видео
На улицах города пылает огонь. Все потому, что протестующие подожгли автомобили силовиков. Для сохранения порядка вышли военные.
Местные власти призвали население не выходить на улицу. К слову, общественный транспорт в городе не работает, а аэропорт перестал принимать рейсы.
Военные на улицах Алматы: видео
Коротко о протестах в Казахстане
- По официальным данным, на протестах, которые продолжаются с 3 января, пострадали около 200 человек.
- СМИ пишут, что 5 января активисты открыли огонь по силовикам. Один правоохранитель вроде бы пострадал.
- Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Нур-Султане, а также в Алматинской и Мангистауской областях. До 19 января там будет действовать комендантский час.
Все, что нужно знать о протестах в Казахстане: смотрите видео