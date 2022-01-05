Звуки пострілів чути на проспектах Аль-Фарабі та Назарбаєва. Резиденція глави держави розташована за адресою Назарбаєва, 205.
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Резиденція вже охоплена вогнем
Кореспонденти, які перебувають на місці подій, повідомляють, що резиденція президента уже охоплена вогнем. Чути гучні постріляли, хто саме розпочав стрілянину – наразі невідомо.
Токаєв звернувся до народу
Тим часом на фоні масштабних протестів президент Касим-Жомарт Токаєв виступив зі звернення до народу. Глава держави наголосив, що залишатиметься в столиці до останнього. Також він пригрозив жорсткими діями у відповідь на безлади.
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