Про це журналістам заявив віцемер міста Ержан Бабакумаров. Окрім цього, в населеному пункті проводять антитерористичну операцію.
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Аеропорт переводять у штатний режим
"У місті розпочалася спецоперація, аеропорт звільнили. Переводять у штатний режим роботи. Антитерористична операція "В ім'я світу!", – наголосив Бабакумаров.
За словами очевидців, аеропорт повністю спорожнів. Вони відзначають, що всередині все розгромили, нікого немає, а у приміщеннях працює сигналізація.
За інформацією "КазТАГ", в аеропорту вимкнене світло. Попри спорожніле приміщення, один літак із пасажирами все ж стоїть на пероні.
На тлі протестів – кадрові зміни
На тлі масових протестів, які набирають обертів, у Казахстані відбуваються кадрові перестановки.
Головою Комітету національної безпеки призначили Єрмека Сагімбаєва. Водночас Каріма Масімова відправили у відставку.
Припинення роботи аеропортів: основне
- Вдень 5 січня мітингувальники захопили аеропорт в Алмати. В місті почали масово скасовувати рейси.
- На тлі протестів казахські чиновники почали покидати країну. Станом на 16:00 з Казахстану вилетіли 10 приватних літаків. Водночас президент країни заявив, що залишиться у країні, попри все.
- Окрім цього, через масові протести свою роботу припинив аеропорт казахського міста Актау.
- Ввечері 5 січня аеропорт в Алмати запалав. В численних приміщеннях відбулися пожежі.
Протести в Казахстані набрали нових обертів: дивіться відео