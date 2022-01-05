Про це журналістам заявив віцемер міста Ержан Бабакумаров. Окрім цього, в населеному пункті проводять антитерористичну операцію.

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Аеропорт переводять у штатний режим

"У місті розпочалася спецоперація, аеропорт звільнили. Переводять у штатний режим роботи. Антитерористична операція "В ім'я світу!", – наголосив Бабакумаров.

За словами очевидців, аеропорт повністю спорожнів. Вони відзначають, що всередині все розгромили, нікого немає, а у приміщеннях працює сигналізація.

Нагадаємо! Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав усіх протестувальників "міжнародними терористами". Він вважає, що антитерористичну операцію треба провести для того, щоб налагодити ситуацію в місті.

За інформацією "КазТАГ", в аеропорту вимкнене світло. Попри спорожніле приміщення, один літак із пасажирами все ж стоїть на пероні.

На тлі протестів – кадрові зміни

На тлі масових протестів, які набирають обертів, у Казахстані відбуваються кадрові перестановки.

Головою Комітету національної безпеки призначили Єрмека Сагімбаєва. Водночас Каріма Масімова відправили у відставку.

Зверніть увагу! Спочатку мітингувальники вимагали знизити тарифи на газ. Тепер вони ще й хочуть звільнення всіх політичних ув'язнених, відставки президента, уряду та парламенту, створення тимчасового уряду, проведення нових виборів. Згадали мітингарі і Україну. Вони хочуть, аби нинішня влада правління засудила агресію Росії проти України і окупацію Криму.

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