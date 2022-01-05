Об этом журналистам заявил Ержан Бабакумаров. Кроме этого, в городе проводят антитеррористическую операцию.

К теме В Алматы захватили аэропорт: сотрудников эвакуируют

Аэропорт переводят в штатный режим

"В городе началась спецоперация, аэропорт освободили. Переводят в штатный режим работы. Антитеррористическая операция "Во имя мира!", – подчеркнул Бабакумаров.

По словам очевидцев, аэропорт полностью опустел. Они отмечают, что внутри все разгромили, никого нет, а в помещениях работает сигнализация.

Напомним! Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал всех протестующих "международными террористами". Он считает, что антитеррористическую операцию надо провести для того, чтобы наладить ситуацию в городе.

На фоне протестов – кадровые изменения

На фоне набирающих обороты массовых протестов в Казахстане происходят кадровые перестановки.

Председателем Комитета национальной безопасности назначили Ермека Сагимбаева. В то же время Карима Масимова отправили в отставку.

Обратите внимание! Сначала митингующие требовали снизить тарифы на газ. Теперь они еще и хотят освобождения всех политических заключенных, отставки президента, правительства и парламента, создания временного правительства, проведения новых выборов. Вспомнили митингующие и Украину. Они хотят, чтобы нынешняя власть правления осудила агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

Прекращение работы аэропортов: основное

Протесты в Казахстане набрали новые обороты: смотрите видео