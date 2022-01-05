Об этом журналистам заявил Ержан Бабакумаров. Кроме этого, в городе проводят антитеррористическую операцию.
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Аэропорт переводят в штатный режим
"В городе началась спецоперация, аэропорт освободили. Переводят в штатный режим работы. Антитеррористическая операция "Во имя мира!", – подчеркнул Бабакумаров.
По словам очевидцев, аэропорт полностью опустел. Они отмечают, что внутри все разгромили, никого нет, а в помещениях работает сигнализация.
На фоне протестов – кадровые изменения
На фоне набирающих обороты массовых протестов в Казахстане происходят кадровые перестановки.
Председателем Комитета национальной безопасности назначили Ермека Сагимбаева. В то же время Карима Масимова отправили в отставку.
Прекращение работы аэропортов: основное
- Днем 5 января митингующие захватили аэропорт в Алматы. В городе начали массово отменять рейсы.
- На фоне протестов казахские чиновники начали покидать страну. По состоянию на 16: 00 из Казахстана вылетели 10 частных самолетов. В то же время президент страны заявил, что останется в стране, несмотря ни на что.
- Кроме этого, из-за массовых протестов свою работу прекратил аэропорт казахского города Актау.
- Вечером 5 января аэропорт в Алматы запылал. В многочисленных помещениях произошли пожары.
Протесты в Казахстане набрали новые обороты: смотрите видео