Тем временем казахские чиновники покидают страну. За день из Казахстана вылетело около 10 частных самолетов.
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Жительница Алматы рассказала, что большинство чиновников отправились в Швейцарию. По данным телеграм-каналов, самолет зятя Нурсултана Назарбаева тоже вылетел из страны.
Президент заявил, что останется в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что останется в столице, "чтобы не произошло".
Как глава государства и с сегодняшнего дня глава Совбеза я намерен действовать максимально жестко,
– подчеркнул Токаев.
По данным СМИ, количество пострадавших во время протестов выросло до около 500 человек. Также президент заявил, что в стране есть первые погибшие – силовики.