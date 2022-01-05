О захвате аэропорта рассказал блогер Алишер Еликбаев.
Важно Отставка правительства и стычки с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Все рейсы отменены
По словам Еликбаева, весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт. Утверждали, что самолеты летают в штатном режиме, а регистрация проходила в ручном режиме.
Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет,
– рассказал блогер.
Сам он находится в отеле возле аэропорта. Мужчина должен был вылететь в полночь.
Что нужно знать о протестах в Казахстане
- 3 января 2022 года в разных городах Казахстана начались протесты. Люди требовали понижения цены на газ.
- Власти заверили, что стоимость газа снизится, но демонстранты выдвинули новые требования.
- На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Предварительно известно более 500 пострадавших и первых погибших.
- Кроме того, чиновники начали уезжать из страны. Самолетом якобы страну покинул зять Назарбаева.
На тему – Майдан в Казахстане добился уступок от власти: