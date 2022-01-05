Про захоплення аеропорту розповів блогер Алішер Єлікбаєв.

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Усі рейси скасовані

За словами Єлікбаєва, весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт. Стверджували, що літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі.

Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде,
– розповів блогер.

Сам він перебуває в готелі біля аеропорту. Чоловік мав вилетіти опівночі.

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