Про захоплення аеропорту розповів блогер Алішер Єлікбаєв.
Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані
Усі рейси скасовані
За словами Єлікбаєва, весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт. Стверджували, що літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі.
Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде,
– розповів блогер.
Сам він перебуває в готелі біля аеропорту. Чоловік мав вилетіти опівночі.
Що треба знати про протести в Казахстані
- 3 січня 2022 року в різних містах Казахстану почались протести. Люди вимагали зниження ціни на газ.
- Запевнили, що вартість газу знизять, але демонстранти висунули нові вимоги.
- На тлі протестів уряд пішов у відставку. Указ про це 5 січня підписав Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
- Попередньо відомо про понад 500 постраждалих та перших загиблих.
- Окрім того, чиновники почали виїжджати з країни. Літаком нібито країну покинув зять Назарбаєва.
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