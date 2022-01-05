Чиновники Казахстана покидают страну

О том, что местные чиновники бегут в страны Европейского Союза журналистам 24 канала рассказала жительница Алматы. По словам казашки, большинство из них отправились в Швейцарию.

К теме В Казахстане люди нападают на магазины с оружием, – СМИ

Как такое может не злить? Когда народ здесь просит лучшей жизни, а верхушка просто бежит,

– подчеркнула девушка.

По данным ORDA, из Алматы в неизвестном направлении вылетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД. С какой целью прибыл самолет и кто именно прилетел в Казахстан – неизвестно.

СМИ предполагают, что Кремль мог отправить наемников ЧВК Вагнера для участия в протестах.

Из Алматы вылетел российский Ил-76ТД

Страну также якобы покинул зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ведь самолет мужчины вылетел в Кыргызстан.

Новость дополняется...