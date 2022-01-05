Чиновники Казахстану покидають країну

Про те, що місцеві чиновники втікають у країни Європейського Союзу журналістам 24 каналу розповіла мешканка Алмати. За словами казашки, більшість з них відправилися у Швейцарію.

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Як таке може не злити? Коли народ тут просить кращого життя, а верхівка просто біжить,

– наголосила дівчина.

За даними ORDA, з Алмати у невідомому напрямку вилетів російський військово-транспортний літак Іл-76ТД.



З Алмати вилетів російський Іл-76ТД

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