О нападении магазин "Корган" заявил в своем инстаграме. Пост и сторис опубликовали 5 января примерно в 13:00.

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Неизвестные напали на оружейный магазин

В публикации работник оружейного магазина "Корган" написал, что сотрудники службы охраны "Кузет" во время нападения сразу уехали, а до полиции дозвониться просто невозможно.

Сторис оружейного магазина в Казахстане / Скриншот из инстаграма

Заметим, что в Казахстане было введено чрезвычайное положение. Поэтому утром 5 января в инстаграме оружейного магазина опубликовали пост, где сообщили, что магазин пока не будет работать.

Беспорядки в Казахстане: коротко

Новая волна протестов в Казахстане началась 3 января 2022 года. Люди требовали снижения стоимости газа, которая возросла с наступлением нового года.

Президент ввел чрезвычайное положение с 5 по 19 января 2022 года.

В Казахстане ввели комендантский час с ограничением передвижения транспорта с 23:00 до 7:00.

Протестующие подожгли здания акимата, местной прокуратуры и администрации президента.

Что стоит знать о столкновениях в Казахстане: смотрите сюжет 24 канала