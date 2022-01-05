На видео, которое обнародовали в телеграм-каналах, видно, что у здания акимата митингующие частично разошлись. Сразу в нескольких местах в помещении пожар.

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Акимат до сих пор охвачен огнем

Из окон акимата – валит пламя и черный дым. Многие окна выбиты, здание сильно повреждено. Возле администрации – кучи мусора. Ситуация в целом спокойная: люди ходят вблизи горящего дома, представителей правоохранительных органов не видно.

Смотрите видео, как горит акимат в Алматы:​

Жуткие кадры пожара в аэропорту города:​

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