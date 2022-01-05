Такі цифри в ЗМІ озвучили з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Казахстану. Однак на офіційному сайті таких даних немає.

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Постраждалих – сотні

Під час масових заворушень, за даними ЗМІ, 317 військових отримали поранення. Про такі цифри більшість видань повідомляє з посиланням на ресурс zakon.kz, який на території України не працює.

Про загиблих військовослужбовців раніше повідосляв президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Однак конкретної цифри політик тоді не називав.

Крім того, відомо щонайменше про 1 загиблого мітингувальника в місті Актау. за даними місцевих ЗМІ, під час сутичок він отримав смертельне поранення, а інший з пораненням голови опинився в лікарні,

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