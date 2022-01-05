Відповідну інформацію оприлюднили місцеві ЗМІ. Вони також зауважили, що на місці немає пожежників.
До теми Ми самі не розуміємо вимог протестувальників, – мешканка Алмати про хаос в місті
У Алмати підпалили приміщення телеканалу
Будівля філії національного державного телеканалу "Казахстан" в Алмати зараз горить,
– мовиться у повідомленні.
Відповідні дані оприлюднили орієнтовно о 17:42. Попередньо відомо, що люди увірвалися, розгромили перший поверх будівлі, а другий – підпалили.
Перед тим ЗМІ писали, що протестувальники:
- увірвалися до будівлі, в якій на той момент перебували кілька співробітників;
- зокрема – працівники відділу кадів та 4 охоронці;
За даними джерел місцевого видання протестувальники влаштували погром у будівлі, відкрили сейфи, спалили студію, забрали апаратуру.