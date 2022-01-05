Соответствующую информацию обнародовали местные СМИ. Они также отметили, что на месте нет пожарных.

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В Алматы подожгли помещение телеканала

Здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан" в Алматы сейчас горит,

– говорится в сообщении.

Соответствующие данные обнародовали ориентировочно в 17.42. Предварительно известно, что люди ворвались, разгромили первый этаж здания, а второй подожгли.

Перед тем СМИ писали, что протестующие:

ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников;

в частности – работники отдела кадов и 4 охранника;

По данным источников местного издания, протестующие устроили погром в здании, открыли сейфы, сожгли студию, забрали аппаратуру.