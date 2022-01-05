Такие цифры в СМИ озвучили со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана. Однако на официальном сайте таких данных нет.

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Пострадавших – сотни

Во время массовых беспорядков, по данным СМИ, 317 военных получили ранения. О таких цифрах большинство изданий сообщает со ссылкой на ресурс zakon.kz, который на территории Украины не работает.

О погибших военнослужащих ранее сообщал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако конкретной цифры политик тогда не называл.

Кроме того, известно как минимум о 1 погибшем митингующем в городе Актау. По данным местных СМИ, во время столкновений он получил смертельное ранение, а другой с ранением головы оказался в больнице.

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