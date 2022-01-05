Пытаются блокировать также веб-версию телеграма и сам мессенджер. Как сообщали ранее, некоторые СМИ и телеканалы прекратили вещание.

К теме В Казахстане отключили интернет, – Netblocks

Согласно данным организации Netblock, по состоянию на 5 января уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.

Казахстан без связи

Значительные сбои в работе интернета в Казахстане заметили еще вечером 4 января.

О полном отключении сообщили уже 5 января.

Местные телеграм-каналы сообщали, что власть намеренно глушит связь.

В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.

Протесты в Казахстане: коротко

Протесты вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа.

Неофициально известно, что количество пострадавших во время протестов возросло примерно до полтысячи человек.

Президент заявил, что есть погибшие – силовики.

Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам с призывом отложить поездку в Казахстан.

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