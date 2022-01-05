Пытаются блокировать также веб-версию телеграма и сам мессенджер. Как сообщали ранее, некоторые СМИ и телеканалы прекратили вещание.

К теме В Казахстане отключили интернет, – Netblocks

Согласно данным организации Netblock, по состоянию на 5 января уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.

Казахстан без связи

  • Значительные сбои в работе интернета в Казахстане заметили еще вечером 4 января.
  • О полном отключении сообщили уже 5 января.
  • Местные телеграм-каналы сообщали, что власть намеренно глушит связь.
  • В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.

Протесты в Казахстане: коротко

Важно – что происходит в Казахстане: смотрите видео