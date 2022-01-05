Посольство Украины в Казахстане подчеркнуло, что в городе Алматы, а также Алматинской и Мангистауской областях будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Он вступил в силу 5 января и продлится до 19 января 2022 года.

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Рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана, воздержаться от посещения мест массового скопления людей в период чрезвычайного положения в стране,

– говорится в сообщении.

Посольство Украины в Казахстане также напомнило номер "горячей линии": +7(705)7556610.

Указ о введении режима чрезвычайной ситуации подписал президент Касим-Жомарт Токаев.

В Алматы огонь охватил захваченную мэрию

Протесты в Казахстане продолжаются. В Алматы несколько тысяч митингующих пришли на площадь Республики штурмовать акимат.

Участники акции захватили здание мэрии. Впоследствии вспыхнул пожар. Огонь охватил мэрию и прокуратуру.

В местных телеграм-каналах сообщают, что постоянно слышна стрельба.

Примите во внимание! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

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