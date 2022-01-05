Посольство Украины в Казахстане подчеркнуло, что в городе Алматы, а также Алматинской и Мангистауской областях будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Он вступил в силу 5 января и продлится до 19 января 2022 года.
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Рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана, воздержаться от посещения мест массового скопления людей в период чрезвычайного положения в стране,
– говорится в сообщении.
Посольство Украины в Казахстане также напомнило номер "горячей линии": +7(705)7556610.
Указ о введении режима чрезвычайной ситуации подписал президент Касим-Жомарт Токаев.
В Алматы огонь охватил захваченную мэрию
- Протесты в Казахстане продолжаются. В Алматы несколько тысяч митингующих пришли на площадь Республики штурмовать акимат.
- Участники акции захватили здание мэрии. Впоследствии вспыхнул пожар. Огонь охватил мэрию и прокуратуру.
- В местных телеграм-каналах сообщают, что постоянно слышна стрельба.