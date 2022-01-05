Раніше у Казахстані заявили, що звернення до Організації договору про колективну безпеку буде "доречним". У російській Думі кажуть, мовляв, Росія зобов'язана на це відреагувати.
До теми Токаєв заявив, що звернення до країн ОДКБ зараз "доречне", а протести – терористична загроза
Сили ОДКБ готові
Глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников сказав: якщо президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернеться, то Москва буде зобов'язана відреагувати.
Тим більше він (Токаєв – 24 канал) заявив, що терористичні банди беруть під контроль об'єкти інфраструктури. Зрозуміло, тоді буде введення певних сил,
– зазначив Калашников.
Він додав, що "сили ОДКБ завжди готові". Мовляв, для таких ситуацій і створювали організацію.
Путін дав відповідний наказ, – ЗМІ
У телеграм-каналі "Протести в світі" навіть пишуть, що Путін нібито наказав "готувати допомогу" Казахстану. Мовляв, відповідальний за це голова генштабу Валерій Герасимов. Однак зауважимо, що офіційного підтвердження цього немає.
У Держдумі вважають також, що не треба втручатись
Заступник глави комітету Думи у справах СНД Костянтин Затулін вважає, що Росія має розглянути звернення Токаєва, але не втручатись. За його словами, треба зрозуміти, що буде кращим способом для стабілізації ситуації.
Що відбувається в Казахстані
- Акції протесту тривають у Казахстані з 3 січня. Причиною спочатку було підвищення ціни на газ. Однак потім з'явились політичні вимоги. Наприклад, оновлення влади.
- Протести набирають обертів. Президент Токаєв пообіцяв жорстку реакцію на дії мітингувальників.
- Вже загинули 8 правоохоронців та протестувальник.
- Токаєв сам очолив Радбез країни, на цій посаді він замінив Нурсултана Назарбаєва. Крім того, президент звернувся до ОДКБ за допомогою.