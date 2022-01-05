Вже у понад 15 містах Казахстану тривають протести. Усі деталі про те, що відбувається там 5 січня, про захоплені будівлі, постраждалих і загиблих, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Важливо! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

16:37 – протестувальники захопили аеропорт в Алмати. Наразі всіх співробітників евакуюють з будівлі.

16:36 – стало відомо, що один з мітингувальників в Атирау загинув, інший отримав поранення у голову.

15:46 – Нурсултан Назарбаєв залишив посаду глави Радбезу, ЗМІ пишуть, що він готовий покинути країну.

15:54 – чиновники втікають з країни. З Казахстану за добу вилетіли щонайменше 10 приватних літаків.



Літак зятя Назарбаєва вилетів у Киргизстан / Дані Flightradar

15:13 – президент Токаєв заявив про перших жертв протестів у Казахстані. За його словами, загинули силовики.

14:30 – комендант Алмати Канат Таймерденов заявив, що у місті поранення отримали щонайменше 500 людей.

14:28 – у Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати.

14:10 – В Алмати протестувальники ввірвалися в будівлю телеканалу "Мир24". Вони вимагали виходу в прямий ефір та потрощили все обладнання.

14:09 – мітингувальники в Алмати почали будувати барикади.

14:00 – у Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.

13:48 – на тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет.

13:36 – в Актобе протестувальники намагалися захопити адміністрацію штурмом. Там прогриміли кілька сильних вибухів. У результаті постраждав чоловік.

12:56 – стару резиденцію президента в Алмати охопила пожежа, її взяли штурмом.

12:09 – у столиці Казахстану – Нур-Султані – ввели режим надзвичайного стану.

11:56 – в Атирау протестувальників почали розганяти силою.

11:19 – ЗМІ повідомили, що мітингувальники стріляли по військових.

11:16 – у будівлі адміністрації почалась пожежа.

10:53. Стало відомо, що протестувальники проникли в акимат Алмати. У будівлі вибили вікна та двері.

10:10 – мітингувальники Жанаозена висунули нові вимоги, серед яких змінити режим, провести народні вибори акима, повернути Конституцію 1993 року, не переслідувати активістів.

9:38 – влада офіційно заявила про 190 постраждалих у протестах, з яких 137 – поліцейські.

5:40 – президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

Протести в Казахстані: події 3 та 4 січня