Уже в более чем 15 городах Казахстана продолжаются протесты. Все детали о происходящем там 5 января – о захваченных зданиях, пострадавших и погибших, читайте в материале 24 канала.

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Важно! Информация о происходящем в Казахстане указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.

16:37 – протестующие захватили аэропорт в Алматы. В настоящее время всех сотрудников эвакуируют из здания.

16:36 – стало известно, что один из митингующих в Атырау погиб, другой получил ранение в голову.

15:46 – Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза, СМИ пишут, что он готов покинуть страну.

15:54 – чиновники бегут из страны. Из Казахстана за сутки вылетели не менее 10 частных самолетов.

Самолет зятя Назарбаева вылетел в Кыргызстан / Данные Flightradar

15:13 – президент Токаев заявил о первых жертвах протестов в Казахстане. По его словам, погибли силовики.

14:30 – комендант Алматы Канат Таймерденов заявил, что в городе ранения получили не менее 500 человек.

14:28 – в Казахстане перестала работать безналичная система оплаты.

14:10 – В Алматы протестующие ворвались в здание телеканала "Мир24". Они требовали выхода в прямой эфир и разбили все оборудование.

14:09 – митингующие в Алматы начали строить баррикады.

14:00 – в Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.

13:48 – на фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет.

13:36 – в Актобе протестующие пытались захватить администрацию штурмом. Там прогремели несколько мощных взрывов. В результате пострадал мужчина.

12:56 – старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар, ее взяли штурмом.

12:09 – в столице Казахстана – Нур-Султане – был введен режим чрезвычайного положения.

11:56 – в Атырау протестующих начали разгонять силой.

11:19 – СМИ сообщили, что митингующие стреляли по военным.

11:16 – в здании администрации начался пожар.

10:53 – Стало известно, что протестующие проникли в акимат Алматы. В здании выбили окна и двери.

10:10 – митингующие Жанаозена выдвинули новые требования, среди которых: изменить режим, провести народные выборы акима, вернуть Конституцию 1993 года, не преследовать активистов.

9:38 – власти официально заявили о 190 пострадавших в протестах, из которых 137 – полицейские.

5:40 – президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Протесты в Казахстане: события 3 и 4 января