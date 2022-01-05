Уже в более чем 15 городах Казахстана продолжаются протесты. Все детали о происходящем там 5 января – о захваченных зданиях, пострадавших и погибших, читайте в материале 24 канала.
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Важно! Информация о происходящем в Казахстане указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.
16:37 – протестующие захватили аэропорт в Алматы. В настоящее время всех сотрудников эвакуируют из здания.
16:36 – стало известно, что один из митингующих в Атырау погиб, другой получил ранение в голову.
15:46 – Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза, СМИ пишут, что он готов покинуть страну.
15:54 – чиновники бегут из страны. Из Казахстана за сутки вылетели не менее 10 частных самолетов.
Самолет зятя Назарбаева вылетел в Кыргызстан / Данные Flightradar
15:13 – президент Токаев заявил о первых жертвах протестов в Казахстане. По его словам, погибли силовики.
14:30 – комендант Алматы Канат Таймерденов заявил, что в городе ранения получили не менее 500 человек.
14:28 – в Казахстане перестала работать безналичная система оплаты.
14:10 – В Алматы протестующие ворвались в здание телеканала "Мир24". Они требовали выхода в прямой эфир и разбили все оборудование.
14:09 – митингующие в Алматы начали строить баррикады.
14:00 – в Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.
13:48 – на фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет.
13:36 – в Актобе протестующие пытались захватить администрацию штурмом. Там прогремели несколько мощных взрывов. В результате пострадал мужчина.
12:56 – старую резиденцию президента в Алматы охватил пожар, ее взяли штурмом.
12:09 – в столице Казахстана – Нур-Султане – был введен режим чрезвычайного положения.
11:56 – в Атырау протестующих начали разгонять силой.
11:19 – СМИ сообщили, что митингующие стреляли по военным.
11:16 – в здании администрации начался пожар.
10:53 – Стало известно, что протестующие проникли в акимат Алматы. В здании выбили окна и двери.
10:10 – митингующие Жанаозена выдвинули новые требования, среди которых: изменить режим, провести народные выборы акима, вернуть Конституцию 1993 года, не преследовать активистов.
9:38 – власти официально заявили о 190 пострадавших в протестах, из которых 137 – полицейские.
5:40 – президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.
Протесты в Казахстане: события 3 и 4 января
- В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся еще 3 января. Поводом для них стало повышение в почти 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- Власти пошли на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство отправили в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.