Китай понял, что необходимо провести масштабные и серьезные реформы своей армии. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что было уволено большое количество генералов, которые десятилетиями занимали свои должности и считали, что останутся неприкосновенными.

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На чем сегодня сосредоточен Китай

Рейтерович отметил, что китайская армия обучалась по устаревшим лекалам советской армии. И эта же самая советская армия, в виде российских вооруженных сил, терпит сокрушительное поражение в Украине. Наше же войско действует совсем по-другому – динамично и результативно. Китайцы сделали выводы и срочно начали менять подходы. Этот процесс будет только продолжаться.

С другой стороны, Китай не был бы против, если бы война закончилась хоть завтра. Главное они уже получили. Теперь внимание будет сосредоточено на других направлениях.

На сегодня Китай, пожалуй, находится в лучшей позиции среди всех стран, которые имеют заинтересованность вокруг российско-украинской войны. Как бы ни развивались события, ситуация так или иначе будет оставаться для них выгодной,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Важнейшим вопросом для Китая сейчас является Тайвань. Пекин, конечно, хотел бы решить это, но, в отличие от России, действует значительно прагматичнее и рациональнее. Они умеют анализировать и делать выводы. Сейчас эти выводы таковы: сейчас Китай не имеет достаточной уверенности в успешном захвате Тайваня.

Поэтому в Пекине надеются, что смогут достичь цели другим путем. Когда они будут полностью готовы – тогда и реализуют свои планы. Без промедлений. И, вероятнее всего, попытаются сделать это быстро. Но это будет не сегодня, не завтра, и, вероятно, не в ближайшие годы.

Заметим, издание The Wall Street Journal сообщило о создании мобильных подразделений армией США для возможной войны с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.