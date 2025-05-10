Китай зрозумів, що необхідно провести масштабні та серйозні реформи своєї армії. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що було звільнено велику кількість генералів, які десятиліттями займали свої посади й вважали, що залишаться недоторканими.

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На чому сьогодні зосереджений Китай

Рейтерович зазначив, що китайська армія навчалася за застарілими лекалами радянської армії. І ця ж сама радянська армія, у вигляді російських збройних сил, зазнає нищівної поразки в Україні. Наше ж військо діє зовсім по-іншому – динамічно і результативно. Китайці зробили висновки й терміново почали змінювати підходи. Цей процес тільки продовжуватиметься.

З іншого боку, Китай не був би проти, якби війна закінчилася хоч завтра. Головне вони вже отримали. Тепер увагу буде зосереджено на інших напрямах.

На сьогодні Китай, мабуть, перебуває в найкращій позиції серед усіх країн, які мають зацікавленість довкола російсько-української війни. Як би не розвивалися події, ситуація так чи інакше залишатиметься для них вигідною,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Найважливішим питанням для Китаю зараз є Тайвань. Пекін, звісно, хотів би вирішити це, але, на відміну від Росії, діє значно прагматичніше й раціональніше. Вони вміють аналізувати й робити висновки. Наразі ці висновки такі: зараз Китай не має достатньої впевненості в успішному захопленні Тайваню.

Тому в Пекіні сподіваються, що зможуть досягти мети іншим шляхом. Коли вони будуть повністю готові – тоді й реалізують свої плани. Без зволікань. І, найімовірніше, спробують зробити це швидко. Але це буде не сьогодні, не завтра, і, ймовірно, не в найближчі роки.

Зауважимо, видання The Wall Street Journal повідомило про створення мобільних підрозділів армією США для можливої війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.