Мітингувальники вирішили повалити пам'ятник колишньому президенту, співаючи пісень. Статую встановили ще в часи президентства Нурсултана Назарбаєва.

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Знесення пам'ятника супроводжують оплески

Пам'ятник Назарбаєву в місті Талдикорстан встановили ще у 2016 році. Однак під час протестів, які за останні 3 дні охопили майже всю країну, мітингувальники вирішили його знести.

На відео видно, що знесення пам'ятника колишньому президенту відбувається під радісні вигуки, оплески та пісні.

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