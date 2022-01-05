У своєму зверненні Токаєв наголосив, що буде залишатись у столиці до останнього. Також президент пообіцяв жорстку відповідь на дії демонстрантів.

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Токаєв вирішив сам очолити Радбез

Відтак саме з 5 січня президент країни очолюватиме Раду безпеки. З цієї посади він змістив ексглаву Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Зазначимо, що на чолі Радбезу Назарбаєв перебував ще з 1995 року.

Токаєв вважає, що демонстранти мають погоджений план дій. Також політик не виключає, що мітингувальників стимулюють фінансово. Президент наголосив, що вже незабаром він виступить знову – цього разу зі своїми пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану.

Ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану разом,

– запевнив Токаєв.

Зверніть увагу! Президент повідомив, що є перші загиблі під час протестів і це силовики.

В Казахстані вимкнули інтернет

Зазначимо, що раніше "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Значні проблеми і з телефонним зв'язком – його вимкнули у Нур-Султані та Алмати.

Значно більше тут У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок

Головне про протести у Казахстані:

Протести стартували ще 3 січня через підвищення цін на газ.

Ціни на газ було знижено, уряд відправили у відставку, проте це демонстрантів не зупинило.

Найбільші заворушення в Алмати: тут палять адміністративні будівлі та машини.

Раніше повідомляли про більше ніж 500 постраждалих.

До уваги! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Ціна на нього, зауважимо, у Казахстані в рази менша за українську. Разом з тим Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади. Ймовірно, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Дивіться все про протести в Казахстані у відео: