У своєму зверненні Токаєв наголосив, що буде залишатись у столиці до останнього. Також президент пообіцяв жорстку відповідь на дії демонстрантів.
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Токаєв вирішив сам очолити Радбез
Відтак саме з 5 січня президент країни очолюватиме Раду безпеки. З цієї посади він змістив ексглаву Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Зазначимо, що на чолі Радбезу Назарбаєв перебував ще з 1995 року.
Токаєв вважає, що демонстранти мають погоджений план дій. Також політик не виключає, що мітингувальників стимулюють фінансово. Президент наголосив, що вже незабаром він виступить знову – цього разу зі своїми пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану.
Ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану разом,
– запевнив Токаєв.
В Казахстані вимкнули інтернет
Зазначимо, що раніше "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Значні проблеми і з телефонним зв'язком – його вимкнули у Нур-Султані та Алмати.
Значно більше тут У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок
Головне про протести у Казахстані:
- Протести стартували ще 3 січня через підвищення цін на газ.
- Ціни на газ було знижено, уряд відправили у відставку, проте це демонстрантів не зупинило.
- Найбільші заворушення в Алмати: тут палять адміністративні будівлі та машини.
- Раніше повідомляли про більше ніж 500 постраждалих.
Дивіться все про протести в Казахстані у відео: