В своем обращении Токаев подчеркнул, что будет оставаться в столице до последнего. Также президент пообещал жесткий ответ на действия демонстрантов.

Стоит прочесть Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Токаев решил сам возглавить Совбез

Именно с 5 января президент страны будет возглавлять Совет безопасности. С этой должности он сместил экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отметим, что во главе Совбеза Назарбаев состоял еще с 1995 года.

Токаев считает, что у демонстрантов согласованный план действий. Также политик не исключает, что митингующих стимулируют финансово. Президент подчеркнул, что уже вскоре он выступит снова – на этот раз со своими предложениями о политической трансформации Казахстана.

Мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана вместе,

– заверил Токаев.

Обратите внимание! Президент сообщил, что есть первые погибшие во время протестов, и это силовики.

В Казахстане отключили интернет

Отметим, что ранее Казахтелеком выключил интернет по всей стране. Серьезные проблемы и с телефонной связью – ее отключили в Нур-Султане и Алматы.

Значительно больше здесь В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь

Главное о протестах в Казахстане:

Протесты стартовали еще 3 января из-за повышения цен на газ.

Цены на газ были снижены, правительство отправили в отставку, однако это демонстрантов не остановило.

Самые большие беспорядки в Алматы: здесь поджигают административные здания и машины.

Ранее сообщалось о более 500 пострадавших.

К сведению! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Цена на него, заметим, в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли, даже несмотря на уступки со стороны властей. Вероятно, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Смотрите все о протестах в Казахстане в видео: