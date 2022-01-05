В своем обращении Токаев подчеркнул, что будет оставаться в столице до последнего. Также президент пообещал жесткий ответ на действия демонстрантов.

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Токаев решил сам возглавить Совбез

Именно с 5 января президент страны будет возглавлять Совет безопасности. С этой должности он сместил экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Отметим, что во главе Совбеза Назарбаев состоял еще с 1995 года.

Токаев считает, что у демонстрантов согласованный план действий. Также политик не исключает, что митингующих стимулируют финансово. Президент подчеркнул, что уже вскоре он выступит снова – на этот раз со своими предложениями о политической трансформации Казахстана.

Мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана вместе,
– заверил Токаев.

В Казахстане отключили интернет

Отметим, что ранее Казахтелеком выключил интернет по всей стране. Серьезные проблемы и с телефонной связью – ее отключили в Нур-Султане и Алматы.

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