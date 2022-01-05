Ранее в Казахстане заявили, что обращение к Организации договора о коллективной безопасности будет "уместным". В российской Думе говорят, мол, Россия обязана на это отреагировать.

К теме Токаев заявил, что обращение к странам ОДКБ сейчас "уместно", а протесты – террористическая угроза

Силы ОДКБ готовы

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал: если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится, то Москва будет обязана отреагировать.

Тем более он (Токаев – 24 канал) заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры. Разумеется, тогда будет введение определенных сил,

– отметил Калашников.

Он добавил, что "силы ОДКБ всегда готовы". Мол, для таких ситуаций и создали организацию.

Обратите внимание! Организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Путин дал соответствующий приказ, – СМИ

В телеграмм-канале "Протесты в мире" даже пишут, что Путин якобы приказал "готовить помощь" Казахстану. Мол, ответственный за это глава генштаба Валерий Герасимов. Однако заметим, что официального подтверждения этому нет.

В Госдуме считают также, что не надо вмешиваться

Заместитель главы комитета Думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Россия должна рассмотреть обращение Токаева, но не вмешиваться. По его словам, надо понять, что будет лучшим способом для стабилизации ситуации.

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