Как сказал президент Казахстана, он уже обратился к главам государств ОДКБ. Об этом Токаев заявил в обращении к нации, которое транслировали СМИ.

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Президент назвал протесты "террористической угрозой"

Токаев попросил членов ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". Так президент охарактеризовал протесты в стране.

Ведут бои с курсантами училищ, продолжается бой под Алматы с подразделением ВДВ. Поэтому я считаю, что эти террористические банды международные, они прошли подготовку за границей, их нападение на Казахстан следует рассматривать как акт агрессии. Поэтому я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы,

– сказал Токаев.

Обратите внимание! ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности. В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

По словам президента, в Казахстане идет антитеррористическая операция.

Главное о протестах в стране

Акции протеста проходят в Казахстане с 3 января. Причиной поначалу было повышение цены на газ. Впоследствии власти отменили повышение стоимости газа, в отставку ушло правительство.

Однако протесты набирают обороты, и требования казахов направлены на изменение политической системы. Президент Токаев пообещал жесткую реакцию на действия митингующих.

Токаев сам возглавил Совбез страны, в этой должности он заменил Нурсултана Назарбаева.

Казахские митингующие продолжают штурмовать административные здания в Алматы. Демонстрантам удалось захватить помещение Комитета национальной безопасности.

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