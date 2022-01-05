Видео обнародовал блогер Денис Казанский, однако первоисточник пока неизвестен. Журналист отметил, что поступает информация о многих жертвах.

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Сколько жертв уже, наверное, уходит на сотни,

– написал Казанский.

Отметим, что ранее сообщалось о восьми погибших правоохранителях и одном протестующем. Также СМИ писали о двух жертвах во время операции в аэропорту в Алматы. Однако на видео из морга погибших больше.

Видео из морга Казахстана, 18+:

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