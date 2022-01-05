Видео обнародовал блогер Денис Казанский, однако первоисточник пока неизвестен. Журналист отметил, что поступает информация о многих жертвах.
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Сколько жертв уже, наверное, уходит на сотни,
– написал Казанский.
Отметим, что ранее сообщалось о восьми погибших правоохранителях и одном протестующем. Также СМИ писали о двух жертвах во время операции в аэропорту в Алматы. Однако на видео из морга погибших больше.
Видео из морга Казахстана, 18+:
Что происходит в Казахстане
- Митингующие в Казахстане вышли на протесты 3 января. Изначально причиной называли подорожание газа. Власти согласились снизить тарифы, но демонстранты выдвинули новые требования.
- Протесты вспыхнули с новой силой. В стране полностью выключили интернет. Доступа к интернету не было в течение 7 часов.
- Затем на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.
- В России заявили, что США якобы причастны к протестам. Белый дом назвал такие обвинения нелепыми.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, куда входит Россия и Беларусь. В российской Думе заявили, что могут ввести войска в Казахстан.