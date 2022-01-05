Казахські силовики ведуть підготовку до зачистки найбільшого міста країни від мітингувальників. Її запланували на 6 січня. Влада все заперечує.

Зверніть увагу На ранок в Алмати готують масову зачистку, – місцеві ЗМІ

"Во ім'я миру"

В акиматі Алмати підтвердили, що "антитерористична операція" запланована. Однак її не проводитимуть найближчим часом. Операцію назвали "Во ім'я миру".

Тим часом по вулицях Алмати лунають сирени. Жителів міста попереджають про небезпеку. Ймовірно, ця небезпека пов'язана з проведенням зачистки.

Останні новини з Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) ввести війська в Казахстан.

За даними ЗМІ у Росії уже готові ввести війська в Казахстан. Крім того, у Кремлі нібито віддали наказ затримувати у Москві всіх, хто буде з казахською символікою.

Казахські силовики провели зачистку захопленого в Алмати аеропорту. Під час операції загинули щонайменше 2 військових.

Після цього військові почали штурмувати Алмати. Опісля у місцевих ЗМІ повідомили про можливу зачистку міста вранці 6 січня.

Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових. Однак у мережі опублікували моторошні кадри з моргу, де сотні вбитих.

Більше про протести в Казахстані в сюжеті 24 каналу: дивіться відео