Подібні протести можуть відбуватись саме у Москві. Саме тому, за даними ЗМІ, тамтешні поліцейські вже мають наказ затримувати всіх, у кого є символіка Казахстану.

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У Росії готуються до можливих протестів

Силовики очікують, що на центральні вулиці Москви можуть вийти не тільки казахи, але й усі ті, хто підтримує протести в Алмати та інших містах республіки.

Зауважте! Під символікою насамперед розуміють національні прапори країни. Саме з ними й можуть вийти протестувальники у Росії.

На випадок подібних акцій нацгвардійцям та поліцейським дали спеціальну вказівку. Мовиться про те, щоб вони доповіли й надалі чекали команду або ж одразу затримували.

Росія і протести у Казахстані: що відомо

У Казахстані тривають акції протесту з 3 січня. Спочатку причиною було підвищення ціни на газ, які влада вже скасувала. Проте протести набрали обертів і вимоги вже спрямовані на кардинальну зміну політичної системи.

Також у країну можуть направити війська з Білорусі та Росії. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив членів ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої терористичної загрози.

З російського аеропорту "Внуково" вилетів президентський літак до Казахстану. Однак прямо під час польоту його маршрут приховали.

З'явилась інформація, що президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва евакуйовували до Росії. Проте у Кремлі заперечили це. Відповідну заяву оприлюднили російські ЗМІ з посиланням на джерела у владі.

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