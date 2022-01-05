Таку думку висловив професор та колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. За його словами, будь-які безпекові чи мілітарні ризики для Росії є гіпотетичними, але країна-агресорка має їх опрацювати.

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Бабін: Вибори в Казахстані немає з ким організувати

На думку Бабіна, введення "братньої допомоги" від Росії у 18-мільйонну країну буде самогубним кроком. Її буде важко сховати.

(Так звану допомогу – 24 канал) дуже важко розсередити на 5000 кілометрів та неможливо врятувати від казахського народу,

– відмітив він.

Експредставник президента в Криму вважає, що Казахстан чекає дійсно величне майбутнє. Колись його влада буде так саме ставити монументи нинішнім протестувальникам, як це зробив Нурсултан Назарбаєв для героїв Желтоксану.

Довідка. Желтоксан, або Грудневе повстання – перші масові мітинги в СРСР, де були антирадянські й націоналістичні гасла. Події відбулись у грудні 1986 року в Алмати – тамтешній столиці Казахської РСР.

На думку Бабіна, протести в Казахстані мають не лише "столичний", а й регіональний вимір. Придушення протестів робить політичну ситуацію в Казахстані патовою. "Кризу неможливо розв'язати через конкурентні вибори, адже їх там просто нема з ким організувати", – зазначив він.

Протести в Казахстані: головне

Казахстанські протести розпочались 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу. Проте у

Неофіційно відомо, що кількість постраждалих під час протестів зросла приблизно до пів тисячі осіб. Президент країни заявив, що є загиблі. Мовиться про силовиків.

Посольство України у Казахстані звернулося до українців з закликом відкласти поїздку до Казахстану. Громадян України, які перебувають у країні, просять утриматись від відвідань місць масового скупчення.

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