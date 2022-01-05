Такое мнение высказал профессор и бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, любые риски безопасности или милитарные для России являются гипотетическими, но страна-агрессор должна их проработать.

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Бабин: Выборы в Казахстане не с кем организовать

По мнению Бабина, введение "братской помощи" от России в 18-миллионную страну будет самоубийственным шагом. Ее будет трудно спрятать.

(Так называемую помощь – 24 канал) очень трудно рассредоточить на 5000 километров и невозможно спасти от казахского народа,

– заметил он.

Экс-представитель президента в Крыму считает, что Казахстан ждет действительно великое будущее. Когда-то его власть будет так же ставить монументы нынешним протестующим, как это сделал Нурсултан Назарбаев для героев Желтоксана.

Справка. Желтоксан, или Декабрьское восстание – первые массовые митинги в СССР, где были антисоветские и националистические лозунги. События произошли в декабре 1986 года в Алматы – тамошней столице Казахской ССР.

По мнению Бабина, протесты в Казахстане имеют не только "столичное", но и региональное измерение. Подавление протестов делает политическую ситуацию в Казахстане патовой. "Кризис невозможно решить через конкурентные выборы, ведь их там просто не с кем организовать", – отметил он.

Протесты в Казахстане: главное

Казахстанские протесты начались 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа. Однако в

Неофициально известно, что количество пострадавших во время протестов возросло примерно до пол тысячи человек. Президент страны заявил, что есть погибшие. Речь идет о силовиках.

Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам с призывом отложить поездку в Казахстан. Граждан Украины, которые находятся в стране, просят воздержаться от посещений мест массового скопления.

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