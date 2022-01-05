Такое мнение высказал профессор и бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, любые риски безопасности или милитарные для России являются гипотетическими, но страна-агрессор должна их проработать.
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Бабин: Выборы в Казахстане не с кем организовать
По мнению Бабина, введение "братской помощи" от России в 18-миллионную страну будет самоубийственным шагом. Ее будет трудно спрятать.
(Так называемую помощь – 24 канал) очень трудно рассредоточить на 5000 километров и невозможно спасти от казахского народа,
– заметил он.
Экс-представитель президента в Крыму считает, что Казахстан ждет действительно великое будущее. Когда-то его власть будет так же ставить монументы нынешним протестующим, как это сделал Нурсултан Назарбаев для героев Желтоксана.
По мнению Бабина, протесты в Казахстане имеют не только "столичное", но и региональное измерение. Подавление протестов делает политическую ситуацию в Казахстане патовой. "Кризис невозможно решить через конкурентные выборы, ведь их там просто не с кем организовать", – отметил он.
Протесты в Казахстане: главное
- Казахстанские протесты начались 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа. Однако в
- Неофициально известно, что количество пострадавших во время протестов возросло примерно до пол тысячи человек. Президент страны заявил, что есть погибшие. Речь идет о силовиках.
- Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам с призывом отложить поездку в Казахстан. Граждан Украины, которые находятся в стране, просят воздержаться от посещений мест массового скопления.
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