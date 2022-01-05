Подобные протесты могут происходить именно в Москве. Именно поэтому, по данным СМИ, тамошние полицейские уже имеют приказ задерживать всех, кто у кого есть символика Казахстана.

К теме "Братская помощь" от России будет самоубийственной, – Бабин о протестах в Казахстане

В России готовятся к возможным протестам

Силовики ожидают, что на центральные улицы Москвы могут выйти не только казахи, но и все те, кто поддерживает протесты в Алматы и других городах республики.

Заметьте! Под символикой прежде всего понимают национальные флаги страны. Именно с ними и могут выйти протестующие в России.

На случай подобных акций нацгвардейцам и полицейским дали специальное указание. Речь идет о том, чтобы они доложили и в дальнейшем ждали команду или же сразу задерживали.

Россия и протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане продолжаются акции протеста с 3 января. Изначально причиной было повышение цены на газ, которые власти уже отменили. Однако протесты набрали обороты и требования уже направлены на кардинальное изменение политической системы.

Также в страну могут направить войска из Беларуси и России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил членов ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой террористической угрозы.

Из российского аэропорта "Внуково" вылетел президентский самолет в Казахстан. Однако прямо во время полета его маршрут скрыли.

Появилась информация, что президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева эвакуировали в Россию. Однако в Кремле отрицали это. Соответствующее заявление обнародовали российские СМИ со ссылкой на источники во власти.

Важно – протесты в Казахстане набрали обороты: узнавайте больше в видео