Антитерористичну операцію назвали "Во ім'я миру"
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на вулицях міста розпочалися справжні бої. Казахські силовики оголосили про майбутню "масштабну зачистку". Жителів Алмати попередили про небезпеку.
Зауважте Під час антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військових, – ЗМІ
Вранці в Алмати готується велика зачистка від мародерів та призвідників заворушень, пишуть місцеві видання,
– мовиться у повідомленні.
В акиматі міста повідомили, що активної фази антитерористичної операції уночі не буде. Операцію назвали "Во ім'я миру". Жодних даних про час її початку наразі немає.
Представників акимату повідомили, що вже вдалося розчистити міжнародний аеропорт. Водночас у ході спецоперації загинули 2 військових.
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