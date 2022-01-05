Местные телеграм-каналы сообщают, что на улицах города начались настоящие бои. Казахские силовики объявили о предстоящей "масштабной зачистке". Жителей Алматы предупредили об опасности.
Заметьте Во время антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных, – СМИ
Утром в Алматы готовится крупная зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков, пишут местные издания,
– говорится в сообщении.
В акимате города сообщили, что активной фазы антитеррористической операции ночью не будет. Операцию назвали "Во имя мира". Никаких данных о времени ее начала пока нет.
Представители акимата сообщили, что уже удалось расчистить международный аэропорт. В то же время в ходе спецоперации погибли 2 военных.
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