Местные телеграм-каналы сообщают, что на улицах города начались настоящие бои. Казахские силовики объявили о предстоящей "масштабной зачистке". Жителей Алматы предупредили об опасности.

Заметьте Во время антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных, – СМИ

Утром в Алматы готовится крупная зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков, пишут местные издания,
– говорится в сообщении.

В акимате города сообщили, что активной фазы антитеррористической операции ночью не будет. Операцию назвали "Во имя мира". Никаких данных о времени ее начала пока нет.

Представители акимата сообщили, что уже удалось расчистить международный аэропорт. В то же время в ходе спецоперации погибли 2 военных.

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