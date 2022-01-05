Местные телеграм-каналы сообщают, что на улицах города начались настоящие бои. Казахские силовики объявили о предстоящей "масштабной зачистке". Жителей Алматы предупредили об опасности.

Заметьте Во время антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных, – СМИ

Утром в Алматы готовится крупная зачистка от мародеров и зачинщиков беспорядков, пишут местные издания,

– говорится в сообщении.

В акимате города сообщили, что активной фазы антитеррористической операции ночью не будет. Операцию назвали "Во имя мира". Никаких данных о времени ее начала пока нет.

Представители акимата сообщили, что уже удалось расчистить международный аэропорт. В то же время в ходе спецоперации погибли 2 военных.

Обратите внимание! Масштабные протесты стартовали после того, как в Казахстане почти в 2 раза повысили цены на сжиженный газ. В общем цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Однако протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставке правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

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