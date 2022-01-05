Казахские силовики ведут подготовку к зачистке крупнейшего города страны от митингующих. Ее запланировали на 6 января. Власти все отрицают.

Обратите внимание Наутро в Алматы готовят массовую кровавую зачистку, – местные СМИ

"Во имя мира"

В акимате Алматы подтвердили, что "антитеррористическая операция" запланирована. Однако ее не будут проводить в ближайшее время. Операцию назвали "Во имя мира".

Тем временем по улицам Алматы раздаются сирены. Жителей города предупреждают об опасности. Вероятно, эта опасность связана с проведением зачистки.

Последние новости из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) ввести войска в Казахстан.

По данным СМИ в России уже готовы ввести войска в Казахстан. Кроме того, в Кремле якобы отдали приказ задерживать в Москве всех, кто будет с казахской символикой.

Казахские силовики провели зачистку захваченного в Алматы аэропорта. Во время операции погибли 2 военных.

После этого военные начали штурмовать Алматы. После в местных СМИ сообщили о возможной зачистке города утром 6 января.

Официально известно о по меньшей мере 1 погибшем митингующем и 10 военных. Однако в сети опубликовали жуткие кадры из морга, где сотни убитых.

Больше о протестах в Казахстане в сюжете 24 канала: смотрите видео