За інформацією телеграм-каналів, на вулицях міста почались бої. За місцевим часом вже 2:30 ночі.

До теми Звернення до Росії, жертви та підпалені будівлі: хроніка подій у Казахстані за 5 січня

Пізно вночі розпочалась антитерористична операція

Жителі міста чують сирени та оголошення про евакуацію. На кадрах видно спалахи від вибухів, також чутно автоматні черги.

Аеропорт уже "розчистили"

Раніше, за повідомленням представників акимату, під час антитерористичної операції розчистили міжнародний аеропорт. Попередньо, під час цього загинули двоє військових.

У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи,

– повідомив заступник акима Ержан Бабакумаров.

Дивіться відео з вулиць Алмати: військові пересуваються вулицями

У місті чути постріли: відео з Казахстану

Поліція заперечує інформацію про мародерство

Тим часом, інформує телеграм-канал "Раньше всех", департамент поліції міста запевняє, що працює у штатному режимі. Правоохоронці заперечують, що в Алмати є випадки мародерства.

Новина доповнюється...