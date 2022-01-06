Водночас у міністерстві внутрішніх справ країни назвали жорсткі протистояння з мітингувальниками – антитерористичною операцією. Вона відбувається під назвою "В ім'я миру".

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Силовики відзвітували, що звільнили від протестувальників будівлі міського акімату, резиденцію президента та площу Республіки. Усі будівлі держорганів перебувають під контролем.

Тих, хто відмовиться скласти зброю, чекає знищення,

– пригрозили у МВС.

Ситуація в Алмати: що відомо

В Алмати 6 січня відбулися сутички між мітингувальниками та поліцією. Громадяни розповідають, що внаслідок зіткнень є загиблі та поранені, у поліції наразі цю інформацію не коментують.

Протестувальники починають нагадувати організовані загони. У різних районах організовуються блокпости, зокрема для боротьби з мародерством – намагаються взяти ситуацію під контроль.

Своєю чергою казахстанські війська діють за тактикою – приїхати, розгромити та швидко поїхати – рейди без спроби закріпитися у місті. Адже їх мало та не вистарчить, щоб утихомирити Алмати.

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